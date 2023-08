Visite libre de l’exposition temporaire « L’oeuf et la poule – Jade Boissin » Musée Joseph Denais Beaufort-en-Vallée Catégories d’Évènement: Beaufort-en-Vallée

Maine-et-Loire Visite libre de l’exposition temporaire « L’oeuf et la poule – Jade Boissin » Musée Joseph Denais Beaufort-en-Vallée, 16 septembre 2023, Beaufort-en-Vallée. Visite libre de l’exposition temporaire « L’oeuf et la poule – Jade Boissin » 16 et 17 septembre Musée Joseph Denais Entrée libre Entrez dans l’univers enchanteur et déroutant de l’artiste peintre Jade Boissin. Laissez-vous guider par les personnages mythologiques et surréalistes de l’artiste dans cette exposition qui questionne avec dérision nos mythes fondateurs. Musée Joseph Denais 5, place Notre-Dame, 49250 Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Vallée 49250 Beaufort-en-Vallée Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 82 68 11 http://www.damm49.fr https://www.facebook.com/pages/mus%C3%A9e-dArt-et-dHistoire-mus%C3%A9e-Joseph-Denais-mus%C3%A9e-Jules-Desbois/1444197802501656 Ce cabinet de curiosités est l’aboutissement du rêve d’un humaniste. Joseph Denais, historien et journaliste, crée ce musée en 1905. Avis aux amateurs de beaux-arts, d’archéologie, d’ethnographie, d’histoire naturelle, de collections encyclopédiques et de lieux… insolites ! Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

