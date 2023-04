Nocturne au musée Joseph Denais Musée Joseph Denais Beaufort-en-Vallée Catégories d’évènement: Beaufort-en-Vallée

Nocturne au musée Joseph Denais Musée Joseph Denais, 13 mai 2023, Beaufort-en-Vallée. Nocturne au musée Joseph Denais Samedi 13 mai, 19h00 Musée Joseph Denais Entrée libre Le musée Joseph Denais se met en mode nocturne pour vous accueillir ! Laissez vous porter par ce lieu unique aux collections insolites et surprenantes, à découvrir en famille. Musée Joseph Denais 5 place Notre Dame, 49250 Beaufort-en-Vallée, Beaufort-en-Vallée 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 80 26 87 http://www.damm49.fr Fruit de la curiosité frénétique de Joseph Denais (1851-1916), journaliste beaufortais et collectionneur du 19e siècle, le musée possède près de 9000 objets. Ce cabinet de curiosités ouvert en 1905 est à découvrir absolument ! Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

