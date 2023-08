Archéologie en famille Musée Joseph Déchelette Roanne, 16 septembre 2023, Roanne.

Archéologie en famille 16 et 17 septembre Musée Joseph Déchelette Réservation obligatoire via iCitoyen (15 places / sessions)

Atelier – ARCHÉOLOGIE EN FAMILLE

Samedi & Dimanche, à 10h et 11h | Durée : 45mn | À partir de 8 ans

En famille, essayez-vous aux fouilles archéologiques dans le jardin du musée ! À disposition : seaux, truelles, pinceaux et vestiges à déterrer…

Musée Joseph Déchelette 22 rue Anatole France, 42300 Roanne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Roanne 42300 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 23 68 77 http://www.museedechelette.fr Musée de France sous tutelle de la Ville de Roanne, le musée Joseph Déchelette offre un parcours riche et varié de la Préhistoire au XXe siècle.Les collections sont aujourd’hui abritées dans l’ancien hôtel particulier de la famille Valence de Minardière puis de Joseph Déchelette, grand archéologue roannais qui fit don du bâtiment à la Ville à sa mort sur le champ de bataille en 1914.

Musée de beaux-arts et d’archéologie, il est également ouvert à l’art égyptien, à la photographie, aux sciences naturelles, aux arts appliqués (textile, céramique, mobilier) ou aux arts extra-occidentaux. Le musée possède ainsi plus de 36 000 objets et œuvres inventoriés.

Lieu culturel de rencontre et de promotion de la culture du territoire, le musée est doté d’une aile d’expositions temporaires de 246 m² et programme des événements dévolus à la mise en valeur de son patrimoine (cycle des Muséalies), à la mise en lumière de grands artistes modernes et contemporains (Eugène Leroy, Marie-Noëlle Décoret).

Doté d’une équipe entièrement renouvelée, le musée Déchelette redynamise sa programmation, ses propositions de médiation et ses événements. Parc de stationnement (centre ville). Gare desservie (à 10 minutes du musée au centre ville).

© Musée Déchelette