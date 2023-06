Ateliers artistiques et créatifs Musée Joachim Du Bellay Orée-d’Anjou, 16 septembre 2023, Orée-d'Anjou.

Ateliers artistiques et créatifs Samedi 16 septembre, 14h00 Musée Joachim Du Bellay Entrée libre

Venez flâner au Grand Logis, demeure du XVIème siècle, pour y découvrir l’œuvre du poète liréen, Joachim Du Bellay, et remonter au temps de la Renaissance.

Au fil des salles, vous pourrez participer à différents ateliers :

• Atelier de calligraphie à la plume d’oie animé par le musée

Initiez-vous à l’art de la belle écriture Renaissance et repartez avec un joli marque-page personnalisé.

• Atelier de linogravure animé par Marie-Aude Dubois

Venez découvrir la linogravure et imprimer votre carte souvenir comme à la Renaissance.

• Atelier de dessin créatif animé par Lydie Pinto

Le livre remis au goût du jour avec dessin et mise en couleur pour une création 100% personnelle.

Musée Joachim Du Bellay 1 rue Ronsard 49530 Orée-d’Anjou Orée-d’Anjou 49530 Liré Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 40 09 04 13 http://www.museejoachimdubellay.com https://www.facebook.com/museejoachimdubellayOFFICIEL?ref=hl Le Musée Joachim Du Bellay est un site d’interprétation unique installé au cœur du Petit Lyré dans une demeure à tourelle du XVIe siècle, le Grand Logis. Il retrace le voyage du célèbre poète angevin des rives de Loire aux splendeurs de Rome. Au fil des cinq salles, le musée présente le contexte historique de la Renaissance et raconte la vie et l’œuvre du poète. Tout au long de sa visite le visiteur est plongé au cœur de la Renaissance et visualise l’œuvre poétique telle qu’elle était imprimée au XVIe siècle. Accès par Angers et Nantes, sortie Ancenis: A11 ou D723. Accès par Cholet: D752

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

Musée Joachim Du Bellay