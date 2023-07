Visite guidée : « Le temps « Faure » du patrimoine » Musée Jeanne d’Albret Orthez, 16 septembre 2023, Orthez.

Visite guidée : « Le temps « Faure » du patrimoine » 16 et 17 septembre Musée Jeanne d’Albret Gratuit. Sur inscription. Visite flash à 11h, 12h, 14h30, 15h30 et 16h30.

Grand humaniste, passionné d’art, de cinéma, Elie Faure a mené sa vie à un rythme effrené et s’est engagé dans tous les combats de son temps. Venez découvrir son parcours à travers une belle collection de tableaux, documents et objets lui ayant appartenus et l’héritage qu’il nous a laissé par sa vision universelle de l’histoire de l’art.

Participez à une visite flash de l’exposition temporaire « Elie Faure, le sentiment de l’art ».

Musée Jeanne d'Albret 37 rue Bourg-Vieux, 64300 Orthez Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 69 14 03 http://www.museejeannedalbret.com https://www.facebook.com/museejeannedalbret/

Installé dans une gentilhommière du XVIe siècle à l'architecture Renaissance (fenêtres à meneaux moulurées, tourelle polygonale abritant un très bel escalier à vis…), le musée Jeanne d'Albret dévoile l'histoire du protestantisme béarnais et retrace quatre siècles d'histoire en Béarn : des origines de la Réforme au début du XXe siècle.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Musée Jeanne-d’Albret