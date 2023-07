Ouverture de l’exposition Miroir par Kévin Auber Musée Jeanne d’Aboville La Fère, 16 septembre 2023, La Fère.

Week-end inaugural de l’exposition « Miroir par Kévin Auber »

Démonstration par l’artiste en continu sur la journée

Visite-flash de l’exposition avec l’artiste, à 11h, 14h et 16h.

Exposition Du 16 septembre 2023 au 27 janvier 2024

Miroir entre les époques, les techniques, les regards d’artistes. Miroirs d’œuvres emblématiques du musée revisitées par l’artiste Kévin Auber à l’encre et à l’aquarelle. Via un parcours établi dans les Collections du musée, l’artiste vous invite à découvrir les interprétations des œuvres dont il s’est emparé, réinvestissant les symboliques, les techniques, pour répondre ou réécrire le message délivré par les chefs-d’œuvre du musée.

Une exposition à la croisée des chemins entre aujourd’hui et hier.

Musée Jeanne d’Aboville 5 rue du Général de Gaulle – 02800 La Fère La Fère 02800 Aisne Hauts-de-France 03 23 56 71 91 https://www.facebook.com/mjaboville Le musée Jeanne d’Aboville est un musée d’art, présentant une exceptionnelle collection rassemblée au XIXe siècle, et restée non dispersée jusqu’à aujourd’hui. Cet ensemble d’œuvres de très haute qualité est issu d’école diverses : flamandes, hollandaises, françaises et italiennes, et se distingue par l’unité de ton de l’ensemble. Les écoles nordiques sont très bien représentés avec des grands noms tel Brueghel, Rhuysdaël ou la famille de Vos…

L’établissement possède également un département d’archéologie locale présentant des pièces principalement gallo-romaines. Parking gratuit face au musée, établissement sur trois niveaux sans ascenceur

MJAboville, La Fère/ Kévin Auber