« 2 000 ans d’histoire » une exposition à découvrir sur l’histoire de la commune Musée Jean Marrane Duravel Catégories d’Évènement: Duravel

Lot « 2 000 ans d’histoire » une exposition à découvrir sur l’histoire de la commune Musée Jean Marrane Duravel, 16 septembre 2023, Duravel. « 2 000 ans d’histoire » une exposition à découvrir sur l’histoire de la commune 16 et 17 septembre Musée Jean Marrane Gratuit. Entrée libre. Nombre de place limité à 10 personnes. Venez découvrir une exposition retraçant 2 000 ans d’histoire. Venez voir des fragments d’histoire de l’époque gallo-romaine jusqu’à la révolution industrielle à Duravel et ses communes avoisinantes. Jeux familiaux gratuits basés sur l’exposition de la vitrine communale et sur le parcours historique du bourg. Musée Jean Marrane Boulevard Gustave Joubert, 46700 Duravel Duravel 46700 Lot Occitanie Espace muséal en face de l’église Saint-Hilarion. Exposition permanente ouverte en juillet, août et pour les Journées européennes du patrimoine. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00 ©CHVP Détails Catégories d’Évènement: Duravel, Lot Autres Lieu Musée Jean Marrane Adresse Boulevard Gustave Joubert, 46700 Duravel Ville Duravel Departement Lot Age min 5 Age max 90 Lieu Ville Musée Jean Marrane Duravel latitude longitude 44.51527;1.082223

Musée Jean Marrane Duravel Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/duravel/