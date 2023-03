Portes ouvertes en nocturne du Musée Jean-Marie Somet Musée Jean-Marie SOMET Villars Catégories d’Évènement: Loire

Portes ouvertes en nocturne du Musée Jean-Marie Somet Samedi 13 mai, 14h30 Musée Jean-Marie SOMET Entrée libre Le Musée Jean-Marie Somet sera ouvert de 14h30 à 23h pour la Nuit des Musées.

Venez découvrir de nouveaux panneaux inédits sur l’histoire des différents quartiers de Villars !

Histoire locale, mine, passementerie,…bénéficiez gratuitement d’une visite accompagnée par des passionnés d’histoire local qui répondront à toutes vos questions ou presque.

Histoire locale, mine, passementerie,…bénéficiez gratuitement d'une visite accompagnée par des passionnés d'histoire local qui répondront à toutes vos questions ou presque.

Nombreux objets et écran tactile intéractif. Musée Jean-Marie SOMET Rue du Puits Gallois 42390 VILLARS, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Mine, passementerie, histoire locale : la mémoire de Villars regroupée dans un musée !

