Maine-et-Loire Ensemble de jazz vocal Big Up Musée Jean-Lurçat et de la Tapisserie contemporaine Angers, 13 mai 2023, Angers. Ensemble de jazz vocal Big Up Samedi 13 mai, 20h00, 21h00, 22h00 Musée Jean-Lurçat et de la Tapisserie contemporaine Événement accessible sans réservation L’ensemble vocal Big Up, c’est un cocktail classe 100% angevin : 2/3 de jazz et swing, 1/3 de bossa nova et latino jazz. Ce sont une vingtaine de chanteurs et chanteuses avec un trait d’humour, un zeste de fantaisie et une dose généreuse d’enthousiasme !

Venez danser et chanter avec la chorale dans la salle du Chant du monde. Musée Jean-Lurçat et de la Tapisserie contemporaine 4 boulevard Arago, 49000 Angers, Maine-et-Loire, Pays de la Loire, France Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 05 38 45 http://www.musees.angers.fr https://www.facebook.com/museesdangers/;https://www.instagram.com/musees_angers/;https://twitter.com/Museesdangers Vue générale du « Chant du Monde », photo Musées d’Angers / F. Baglin Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

©CatherineArribart

