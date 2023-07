Jeu de piste : à la recherche du trésor de Bouchard le barbu Musée Jean-Jacques Rousseau Montmorency, 16 septembre 2023, Montmorency.

16 et 17 septembre

Retrouvez le trésor perdu de Bouchard le Barbu, premier seigneur de Montmorency.

Menez une enquête passionnante et inédite à la découverte du patrimoine de Montmorency. Saurez-vous résoudre l’énigme ? À vous de jouer !

Durée : 45 min.

Départ du Musée.

Musée Jean-Jacques Rousseau 5 rue Jean-Jacques-Rousseau 95160 Montmorency Montmorency 95160 Val-d’Oise Île-de-France 01 39 64 80 13 https://www.ville-montmorency.fr/mes-loisirs/musee-jean-jacques-rousseau http://www.facebook.com/museejjrousseau;https://www.instagram.com/museejjrousseau Le Musée présente la maison de Jean-Jacques Rousseau (le Petit Mont-Louis), son jardin et son cabinet de travail, le « Donjon », ou il écrivit de 1757 à 1762 La Nouvelle Héloïse, Emile ou de l’Éducation et Du Contrat social. Le musée propose régulièrement des expositions temporaires et des manifestations culturelles. SNCF Enghien-les-Bains / Bus 13 arrêt Rey de Foresta ou bus 15M arrêt Hôtel de ville

