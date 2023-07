Expositions : patrimoniale et d’art contemporain Musée Jean-Jacques Rousseau Montmorency, 16 septembre 2023, Montmorency.

Expositions : patrimoniale et d’art contemporain 16 et 17 septembre Musée Jean-Jacques Rousseau

Le Musée Jean-Jacques Rousseau présente une double exposition, patrimoniale et d’art contemporain.

Le Musée Jean-Jacques Rousseau rend hommage à la dynastie des Montmorency à travers l’exposition : « Les Montmorency, une famille illustre » (du 1er avril au 29 octobre 2023).

Un voyage au cœur de l’histoire de France, à la découverte d’éminents personnages et d’architectures remarquables.

Fondée au sommet d’une butte, la Ville de Montmorency donne son nom à l’une des plus illustres familles de l’Histoire de France. Proche de la monarchie, cette noble Maison donne naissance à de grands personnages comme le Connétable Anne de Montmorency, ami intime de François Ier.

Au fil des générations, les Montmorency étendent leur territoire par des mariages et des récompenses royales. Leurs exploits, aussi bien militaires que politiques, contribuent à leur renommée. Ils laissent un patrimoine artistique et architectural considérable. En témoignent de grands édifices religieux, telle la Collégiale de Montmorency, des places fortes ou des demeures luxueuses : les châteaux d’Écouen et de Chantilly en sont de remarquables exemples.

En 1632, la branche aînée s’éteint mais le titre « Montmorency » se perpétue jusqu’au XXe siècle grâce aux branches cadettes. De nos jours, cette famille prestigieuse fascine toujours autant.

L’exposition présente une sélection d’œuvres sorties exceptionnellement des réserves, ainsi que des prêts du musée de l’Armée et du musée national de la Renaissance – château d’Écouen.

Dans le jardin du Musée, des anecdotes insolites évoquent la vie de personnalités emblématiques de la famille et les funérailles du connétable Anne de Montmomrency.

*****************************************************************************

Le Musée Jean-Jacques Rousseau reçoit Sabine PIGALLE, dans le cadre d’une exposition inédite « Citations et Renaissances. Sabine Pigalle » (du 3 juin au 29 octobre 2023).

Cette artiste de renommée internationale investit le Musée en s’inspirant de la partie dédiée aux femmes dans l’exposition patrimoniale « Les Montmorency, une famille illustre » (du 1er avril au 29 octobre 2023). Elle présente notamment pour la première fois sa série « Protopunks » qui réinterprète sur un ton humoristique certains classiques de la peinture.

Ses œuvres remixent et hybrident des photographies avec les chefs-d’œuvre des grands maîtres Européens de la Renaissance : il en résulte un corpus d’œuvres paraissant à la fois anciennes et contemporaines, formant un « musée imaginaire ».

Par le biais de techniques digitales, l’artiste revisite l’histoire de l’art et tire parti des habitudes visuelles du public en convoquant la mémoire collective à propos d’œuvres familières que nous avons tous en partage.

*****************************************************************************

Une médiation ludique est proposée jeune public dans le musée et dans le jardin grâce à des livrets-jeux.

Musée Jean-Jacques Rousseau 5 rue Jean-Jacques-Rousseau 95160 Montmorency Montmorency 95160 Val-d’Oise Île-de-France 01 39 64 80 13 https://www.ville-montmorency.fr/mes-loisirs/musee-jean-jacques-rousseau http://www.facebook.com/museejjrousseau;https://www.instagram.com/museejjrousseau Le Musée présente la maison de Jean-Jacques Rousseau (le Petit Mont-Louis), son jardin et son cabinet de travail, le « Donjon », ou il écrivit de 1757 à 1762 La Nouvelle Héloïse, Emile ou de l’Éducation et Du Contrat social. Le musée propose régulièrement des expositions temporaires et des manifestations culturelles. SNCF Enghien-les-Bains / Bus 13 arrêt Rey de Foresta ou bus 15M arrêt Hôtel de ville

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Musée Jean-Jacques Rousseau – Ville de Montmorency