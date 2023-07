Jeux, lectures et farniente dans le jardin du Musée Jean-Jacques Rousseau Musée Jean-Jacques Rousseau Montmorency Catégories d’Évènement: Montmorency

Val-d'Oise Jeux, lectures et farniente dans le jardin du Musée Jean-Jacques Rousseau Musée Jean-Jacques Rousseau Montmorency, 19 juillet 2023, Montmorency. Jeux, lectures et farniente dans le jardin du Musée Jean-Jacques Rousseau 19 – 29 juillet Musée Jean-Jacques Rousseau Entrée libre Plongez-vous dans les histoires de votre choix à l’ombre des arbres.

Le temps d’un jeu, menez des enquêtes, imaginez vos histoires, voyagez à travers le temps ou encore créez des œuvres d’art ! En partenariat avec la ludothèque du Centre Culturel Rachel Félix et la Bibliothèque Aimé Césaire.

Dès 3 ans

Musée Jean-Jacques Rousseau
5 rue Jean-Jacques Rousseau
95160 Montmorency
Montmorency 95160
Val-d'Oise
Île-de-France

01 39 64 80 13
rousseau-museum@ville-montmorency.fr

19 – 29 juillet 2023
14:00:00 – 17:00:00

