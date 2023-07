Jeux, lecture et farniente dans le jardin du Musée Musée Jean-Jacques Rousseau Montmorency Catégories d’Évènement: Montmorency

Val-d'Oise Jeux, lecture et farniente dans le jardin du Musée Musée Jean-Jacques Rousseau Montmorency, 19 juillet 2023, Montmorency. Jeux, lecture et farniente dans le jardin du Musée 19 – 29 juillet Musée Jean-Jacques Rousseau Plongez-vous dans les histoires de votre choix à l’ombre des arbres.

Le temps d’un jeu, menez des enquêtes, imaginez vos histoires, voyagez à travers le temps ou encore créez des œuvres d’art ! En partenariat avec la ludothèque du Centre Culturel Rachel Félix et la Bibliothèque Aimé Césaire. Musée Jean-Jacques Rousseau 5 rue Jean-Jacques-Rousseau 95160 Montmorency Montmorency 95160 Val-d’Oise Île-de-France 01 39 64 80 13 http://museejjrousseau.montmorency.fr/fr https://www.facebook.com/museejjrousseau/ Musée de France, Monument historique, Maison des Illustres, En avril 1756, Jean-Jacques Rousseau fuit Paris, « ville de bruit, de fumée et de boue», et s’installe à Montmorency, au lieu-dit l’« Hermitage ». En décembre 1757, le Citoyen de Genève emménage au petit Mont-Louis, actuel Musée Jean-Jacques Rousseau. Il y compose ses œuvres majeures : Julie ou la Nouvelle Héloïse, La Lettre à d’Alembert sur les spectacles, Du Contrat Social, Emile ou de l’Education. La condamnation de l’Emile provoque la fuite du philosophe le 9 juin 1762. Le Musée se compose du petit Mont-Louis, maison du philosophe, du jardin comprenant le cabinet de verdure et le « Donjon ». Un agrandissement de la maison réalisé au XIXe siècle permet d’organiser expositions temporaires et manifestations culturelles. SNCF Enghien-les-Bains / Bus 13 arrêt Rey de Foresta ou bus 15M arrêt Hôtel de ville Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-19T14:00:00+02:00 – 2023-07-19T17:00:00+02:00

jeux de société manga

