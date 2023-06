Concert Helena Recalde Musée Jean-Jacques Rousseau Montmorency, 8 juillet 2023, Montmorency.

Concert Helena Recalde Samedi 8 juillet, 16h30 Musée Jean-Jacques Rousseau

La Ville de Montmorency et la Région Île-de-France, vous propose une pause musicale et festive dans le jardin du Musée Jean-Jacques Rousseau.

Helena Recalde, bassiste, chanteuse, auteure et compositrice équatorienne est l’une des artistes incontournables de la scène latin jazz et musiques du monde.

Helena nous raconte ses souvenirs à travers ses chansons. Sa musique métisse est le résultat de la rencontre de trois continents, l’Amérique latine, le Moyen Orient et l’Europe, sa nouvelle maison.

Elle nous présente notamment son dernier album « KARISHINA » une fusion de mélodies andines, rythmes afro du Pacifique, jazz et improvisation, accompagnée de Fady FARAH pianiste virtuose originaire du Liban et Vanesa GARCIA, batteuse et percussionniste argentine.

Avec sa joie de vivre et son regard profond comme le condor, Helena vous fera découvrir son univers… envolez-vous avec elle !

Musée Jean-Jacques Rousseau 5 rue Jean-Jacques-Rousseau 95160 Montmorency Montmorency 95160 Val-d’Oise Île-de-France 01 39 64 80 13 http://museejjrousseau.montmorency.fr/fr https://www.facebook.com/museejjrousseau/ Musée de France, Monument historique, Maison des Illustres,

En avril 1756, Jean-Jacques Rousseau fuit Paris, « ville de bruit, de fumée et de boue», et s’installe à Montmorency, au lieu-dit l’« Hermitage ». En décembre 1757, le Citoyen de Genève emménage au petit Mont-Louis, actuel Musée Jean-Jacques Rousseau.

Il y compose ses œuvres majeures : Julie ou la Nouvelle Héloïse, La Lettre à d’Alembert sur les spectacles, Du Contrat Social, Emile ou de l’Education.

La condamnation de l’Emile provoque la fuite du philosophe le 9 juin 1762.

Le Musée se compose du petit Mont-Louis, maison du philosophe, du jardin comprenant le cabinet de verdure et le « Donjon ».

Un agrandissement de la maison réalisé au XIXe siècle permet d’organiser expositions temporaires et manifestations culturelles. SNCF Enghien-les-Bains / Bus 13 arrêt Rey de Foresta ou bus 15M arrêt Hôtel de ville

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T16:30:00+02:00 – 2023-07-08T18:00:00+02:00

2023-07-08T16:30:00+02:00 – 2023-07-08T18:00:00+02:00

concert musique

Helena Recalde