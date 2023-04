Jeu de piste : sur les traces des Montmorency ! Musée Jean-Jacques Rousseau, 3 juin 2023, Montmorency.

Jeu de piste : sur les traces des Montmorency ! 3 et 4 juin Musée Jean-Jacques Rousseau

Partez sur les traces des Montmorencty…dans la Ville de Montmorency !

Un voyage au cœur de l’histoire de France, à la découverte d’éminents personnages et d’architectures remarquables, à travers les rues, jardins et sites emblématiques.

Un jeu de piste proposé en partenariat avec Plaine Vallée Tourisme, dans le cadre de l’exposition temporaire au Musée Jean-Jacques Rousseau :

« Les Montmorency, une famille illustre » (du 1er avril au 29 octobre 2023).

Musée Jean-Jacques Rousseau 5 rue Jean-Jacques Rousseau 95160 Montmorency Montmorency 95160 Val-d’Oise Île-de-France En avril 1756, Jean-Jacques Rousseau fuit Paris, « ville de bruit, de fumée et de boue», et s’installe à Montmorency, au lieu-dit l’« Hermitage ». En décembre 1757, le Citoyen de Genève emménage au petit Mont-Louis, actuel Musée Jean-Jacques Rousseau. Il y compose ses œuvres majeures : Julie ou la Nouvelle Héloïse, La Lettre à d’Alembert sur les spectacles, Du Contrat Social, Emile ou de l’Education. La condamnation de l’Emile provoque la fuite du philosophe le 9 juin 1762. Le Musée se compose du petit Mont-Louis, maison du philosophe, du jardin comprenant le cabinet de verdure et le « Donjon ». Un agrandissement de la maison réalisé au 19e siècle permet d’organiser expositions temporaires et manifestations culturelles. Autour de la maison du Mont-Louis, qui est la collection première du musée et dans laquelle a vécu le philosophe de 1757 à 1762, se sont constituées des collections variées aujourd’hui riches d’environ 12 000 pièces. On y trouve des documents liés à Rousseau ainsi qu’à l’histoire de Montmorency et de sa vallée. Installée dans la « Maison des Commères », une bâtisse du 17e siècle surplombant la maison et le jardin de Jean-Jacques Rousseau, la bibliothèque d’études rousseauistes est le centre de documentation et de recherche du Musée J.-J. Rousseau de Montmorency. Elle est dédiée à l’étude de l’œuvre et de la vie de J.-J. Rousseau, et à sa réception dans le monde, du 18e siècle à nos jours. Ouverte aux chercheurs sur rendez-vous, elle offre également au public du musée qui le souhaite, la possibilité de compléter la visite par la lecture d’œuvres du philosophe. Elle abrite également un fonds spécialisé sur l’histoire locale et les Montmorency. Accès par les transports en commun : Gare du Nord, trains en direction de Valmondois ou Pontoise. Arrêt à Enghien-les-Bains. Bus 15, arrêt Mairie de Montmorency. Ou bus 13, arrêt Rey-de-Foresta. Accès en voiture depuis Paris : Par l’autoroute A1. Prendre la sortie n°3 direction Saint-Denis, puis suivre la RN1. Sortir par la D125, direction Montmorency. Par l’autoroute A15 puis la D170 (boulevard intercommunal) direction Montmorency puis D109 et la D928 direction Montmorency. Parkings à proximité : rue Vacher, place Roger-Levanneur, rue du Marché.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00

©Ville de Montmorency