Cet évènement est passé Concert autour du chevalier Saint George Musée Jean-Jacques Rousseau Montmorency Catégories d’Évènement: Montmorency

Val-d'Oise Concert autour du chevalier Saint George Musée Jean-Jacques Rousseau Montmorency, 13 mai 2023, Montmorency. Concert autour du chevalier Saint George Samedi 13 mai, 19h30 Musée Jean-Jacques Rousseau Entrée libre Des professeurs du Conservatoire André-Ernest-Modest Grétry de Montmorency viendront jouer des morceaux du Chevalier Saint George, célèbre musicien sous Louis XVI, ami de Marie-Antoinette.

Détails à consulter sur le site internet de la Ville Musée Jean-Jacques Rousseau 5 rue Jean-Jacques-Rousseau 95160 Montmorency Montmorency 95160 Val-d’Oise Île-de-France 01 39 64 80 13 http://museejjrousseau.montmorency.fr https://www.facebook.com/museejjrousseau/ [{« link »: « https://www.ville-montmorency.fr/mes-loisirs/musee-jean-jacques-rousseau/actualites »}] En avril 1756, Jean-Jacques Rousseau fuit Paris, « ville de bruit, de fumée et de boue», et s’installe à Montmorency, au lieu-dit l’« Hermitage ». En décembre 1757, le Citoyen de Genève emménage au petit Mont-Louis, actuel Musée Jean-Jacques Rousseau. Il y compose ses œuvres majeures : Julie ou la Nouvelle Héloïse, La Lettre à d’Alembert sur les spectacles, Du Contrat Social, Emile ou de l’Education. La condamnation de l’Emile provoque la fuite du philosophe le 9 juin 1762. Le Musée se compose du petit Mont-Louis, maison du philosophe, du jardin comprenant le cabinet de verdure et le « Donjon ». Un agrandissement de la maison réalisé au XIXe siècle permet d’organiser expositions temporaires et manifestations culturelles. SNCF Enghien-les-Bains / Bus 13 arrêt Rey de Foresta ou bus 15M arrêt Hôtel de ville Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:30:00+02:00 – 2023-05-13T23:30:00+02:00

2023-05-13T19:30:00+02:00 – 2023-05-13T23:30:00+02:00 ©Musée Jean-Jacques Rousseau Détails Catégories d’Évènement: Montmorency, Val-d'Oise Autres Lieu Musée Jean-Jacques Rousseau Adresse 5 rue Jean-Jacques-Rousseau 95160 Montmorency Ville Montmorency Departement Val-d'Oise Lieu Ville Musée Jean-Jacques Rousseau Montmorency latitude longitude 48.9869;2.320923

Musée Jean-Jacques Rousseau Montmorency Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montmorency/