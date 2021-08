Nouans-les-Fontaines Nouans-les-Fontaines Indre-et-Loire, Nouans-les-Fontaines Musée Jean Fouquet Nouans-les-Fontaines Nouans-les-Fontaines Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Musée Jean Fouquet 2021-09-18 09:00:00 – 2021-09-19 20:00:00

Nouans-les-Fontaines Indre-et-Loire

Nouans-les-Fontaines Indre-et-Loire Nouans-les-Fontaines Indre-et-Loire Visite libre du musée Jean Fouquet.

Vous pourrez apprécier les grands moments de la vie du peintre à travers des documents et un petit film. Visite libre du musée Jean Fouquet.

Vous pourrez apprécier les grands moments de la vie du peintre à travers des documents et un petit film. marie-anne.labalme@orange.fr +33 6 70 95 74 77 Visite libre du musée Jean Fouquet.

dernière mise à jour : 2021-08-16 par Loches Touraine Châteaux de la Loire

