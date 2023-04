Visite libre des collections du musée de Bullecourt Musée Jean et Denise Letaille – Bullecourt 1917 Bullecourt Catégories d’Évènement: Bullecourt

Pas-de-Calais Visite libre des collections du musée de Bullecourt Musée Jean et Denise Letaille – Bullecourt 1917, 13 mai 2023, Bullecourt. Visite libre des collections du musée de Bullecourt Samedi 13 mai, 18h00 Musée Jean et Denise Letaille – Bullecourt 1917 Entrée libre Vous n’avez pas encore découvert le musée Jean et Denise Letaille ?

Profitez de la 19e édition de la Nuit européenne des musées pour venir pousser les portes du musée de Bullecourt et le découvrir dans une ambiance nocturne.

? Pratique : accès libre et GRATUIT de 18h à 22h

Les médiateurs masqués n’attendent plus que vous, toujours prêts à vous apporter des compléments à la visite ou répondre à vos questions!

Informations complémentaires à l’accueil du musée au 03.21.55.33.20 ou par mail musee-bullecourt1917@cc-sudartois.fr Musée Jean et Denise Letaille – Bullecourt 1917 1 bis rue d’Arras, 62128 Bullecourt Bullecourt 62128 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« link »: « mailto:musee-bullecourt1917@cc-sudartois.fr »}] Situé sur la ligne de front pendant la Grande Guerre, le musée Jean et Denise Letaille à Bullecourt, abrite l’histoire de milliers de soldats venus défendre le secteur d’Arras en 1917. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00 ©museeBullecourt Détails Catégories d’Évènement: Bullecourt, Pas-de-Calais Autres Lieu Musée Jean et Denise Letaille - Bullecourt 1917 Adresse 1 bis rue d'Arras, 62128 Bullecourt Ville Bullecourt Departement Pas-de-Calais Lieu Ville Musée Jean et Denise Letaille - Bullecourt 1917 Bullecourt

Musée Jean et Denise Letaille - Bullecourt 1917 Bullecourt Pas-de-Calais https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bullecourt/

Visite libre des collections du musée de Bullecourt Musée Jean et Denise Letaille – Bullecourt 1917 2023-05-13 was last modified: by Visite libre des collections du musée de Bullecourt Musée Jean et Denise Letaille – Bullecourt 1917 Musée Jean et Denise Letaille - Bullecourt 1917 13 mai 2023 Bullecourt Musée Jean et Denise Letaille - Bullecourt 1917 Bullecourt

Bullecourt Pas-de-Calais