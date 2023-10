Cet évènement est passé Visite libre de l’exposition « Jean Couty. Au fil de l’eau » Musée Jean Couty Lyon Catégories d’Évènement: Lyon

Métropole de Lyon Visite libre de l’exposition « Jean Couty. Au fil de l’eau » Musée Jean Couty Lyon, 13 mai 2023, Lyon. Visite libre de l’exposition « Jean Couty. Au fil de l’eau » Samedi 13 mai, 18h00 Musée Jean Couty Entrée libre Profitez de la nuit des musées pour venir découvrir en visite libre le dernier week-end de l’exposition « Jean Couty. Au fil de l’eau », une invitation au voyage à travers les plus beaux paysages aquatiques de Jean Couty. Musée Jean Couty 1 place Henri Barbusse, 69009 Lyon, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes Lyon 69009 Lyon 9e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 72 42 20 00 http://www.museejeancouty.fr https://www.facebook.com/museejeancouty.fr;https://www.instagram.com/museejeancouty/ Inauguré en mars 2017, le Musée Jean Couty voit le jour grâce à la volonté de Charles Couty, fils de Jean Couty, dans un lieu d’exception en bord de Saône, à quelques pas de la maison familiale et de l’atelier l’artiste. L’objectif premier de Charles Couty était de créer, par ce musée privé, un lieu dédié à l’œuvre de son père, mais aussi de l’ouvrir à l’art moderne et contemporain, avec des expositions temporaires consacrées à d’autres grands artistes. Une belle découverte pour le visiteur qui à travers le parcours thématique peut admirer un magnifique éventail du travail de Jean Couty, un fabuleux témoignage de son époque. Jean Couty peignait le réel avec une rare intensité, de l’émotion à l’état pur mise à la disposition de tous. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails
Lieu
Musée Jean Couty
Adresse
1 place Henri Barbusse, 69009 Lyon
Ville
Lyon

