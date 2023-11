Exposition : Je reste avec vous Musée Jean Cocteau—le Bastion Menton, 25 novembre 2023, Menton.

Menton,Alpes-Maritimes

À l’occasion du soixantième anniversaire de la disparition de Jean Cocteau, le musée qu’il a conçu lui-même comme testament de son art retrouve son accrochage historique..

2023-11-25 fin : 2023-06-17 . EUR.

Musée Jean Cocteau—le Bastion Quai Napoléon III

Menton 06500 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur



To mark the sixtieth anniversary of Jean Cocteau’s death, the museum that he himself conceived as a testament to his art is getting back to its historic layout.

Con motivo del sexagésimo aniversario de la muerte de Jean Cocteau, el museo que él mismo concibió como testamento de su arte recupera su disposición histórica.

Anlässlich des sechzigsten Todestages von Jean Cocteau erhält das Museum, das er selbst als Testament seiner Kunst konzipiert hatte, seine historische Hängung zurück.

Mise à jour le 2023-11-06 par Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles