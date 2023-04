Atelier « live » : les bijoux de Jean Cocteau Musée Jean Cocteau—le Bastion Menton Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Atelier « live » : les bijoux de Jean Cocteau Musée Jean Cocteau—le Bastion, 13 mai 2023, Menton. Atelier « live » : les bijoux de Jean Cocteau Samedi 13 mai, 20h00 Musée Jean Cocteau—le Bastion Accès libre Savez-vous que Jean Cocteau a aussi créé de splendides bijoux ? De la bague Trinity de Cartier aux créations, dites « poèmes-objets », imaginées dans les années 1950, son art s'est également décliné dans les métaux précieux et les pierres fines… Cet atelier propose d'utiliser la technique du « repoussé » pour créer un bijou artistique en feuille d'aluminium inspiré de ceux dessinés par l'artiste. Musée Jean Cocteau—le Bastion Quai Napoléon III Menton 06500 Garavan Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur +33 (0)4 89 81 52 00 https://www.museecocteaumenton.fr Le musée Jean Cocteau—le Bastion a été créé par Jean Cocteau dans un petit fortin abandonné datant du XVIIe siècle. Ouvert depuis 1966, il présente sur deux étages la collection léguée par l'artiste, enrichie depuis 2005 de la très importante donation Séverin Wunderman. Installé dans un fortin du XVIIe siècle, le musée du Bastion n'est malheureusement pas accessible en fauteuil roulant.

