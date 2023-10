Cet évènement est passé Exposition de travaux d’élèves : portraits photos insolites à la manière de Philippe Halsman Musée Jean Cocteau—le Bastion Menton Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Menton Exposition de travaux d’élèves : portraits photos insolites à la manière de Philippe Halsman Musée Jean Cocteau—le Bastion Menton, 13 mai 2023, Menton. Exposition de travaux d’élèves : portraits photos insolites à la manière de Philippe Halsman Samedi 13 mai, 19h00 Musée Jean Cocteau—le Bastion Accès libre Le musée Jean Cocteau—le Bastion présente les portraits photographiques insolites réalisés par les élèves de la classe ULIS de l’école Anne Frank-André Guillevin à Menton, dans le cadre du dispositif « La classe, l’oeuvre ! ».

Les autoportraits seront présentés en façade du musée et au premier étage. Musée Jean Cocteau—le Bastion Quai Napoléon III Menton 06500 Garavan Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 (0)4 89 81 52 00 https://www.museecocteaumenton.fr Le musée Jean Cocteau—le Bastion a été créé par Jean Cocteau dans un petit fortin abandonné datant du XVIIe siècle. Ouvert depuis 1966, il présente sur deux étages la collection léguée par l’artiste, enrichie depuis 2005 de la très importante donation Séverin Wunderman. Installé dans un fortin du XVIIe siècle, le musée du Bastion n’est malheureusement pas accessible en fauteuil roulant. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

