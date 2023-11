L’inventaire des faubourgs du Mans avec Marie Ferey musée Jean-Claude Boulard – Carré Plantagenêt Le Mans Catégories d’Évènement: Le Mans

Sarthe L’inventaire des faubourgs du Mans avec Marie Ferey musée Jean-Claude Boulard – Carré Plantagenêt Le Mans, 30 novembre 2023, Le Mans. L’inventaire des faubourgs du Mans avec Marie Ferey Jeudi 30 novembre, 18h30 musée Jean-Claude Boulard – Carré Plantagenêt Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles Marie Ferey, chercheuse au service Patrimoine de la Région Pays de la Loire, mène depuis 2017 une étude portant sur l’évolution des faubourgs du Mans, en partenariat avec la Ville du Mans. Le développement urbain exceptionnel durant la période contemporaine constitue une des caractéristiques de l’identité de la ville.

Pour restituer ces recherches, Marie Ferey animera une conférence jeudi 30 novembre à 18h30 dans l’auditorium du musée Jean-Claude Boulard – Carré Plantagenêt. musée Jean-Claude Boulard – Carré Plantagenêt 2, rue Claude-Blondeau Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

inventaire patrimoine Le lac et les immeubles du quartier des Sablons au Mans. ©P.-B. Fourny

musée Jean-Claude Boulard - Carré Plantagenêt
2, rue Claude-Blondeau
Le Mans
Sarthe

