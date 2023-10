Habiter les faubourgs et les banlieues de la fin du Moyen Âge à aujourd’hui. Nouvelles approches croisées : sciences sociales, patrimoine et médiation musée Jean-Claude Boulard – Carré Plantagenêt Le Mans, 17 novembre 2023, Le Mans.

Habiter les faubourgs et les banlieues de la fin du Moyen Âge à aujourd’hui. Nouvelles approches croisées : sciences sociales, patrimoine et médiation 17 et 18 novembre musée Jean-Claude Boulard – Carré Plantagenêt Entrée libre, sur inscription

L’ambition de ce colloque est de proposer un état des lieux des recherches qui abordent l’histoire des faubourgs et banlieues sous l’angle des modes d’habiter et de la vie quotidienne des habitants. Il vise à confronter des travaux scientifiques interdisciplinaires, mais aussi à réfléchir aux nouvelles formes de médiation qui permettent à tous les publics d’appréhender la complexité sociale de l’histoire des faubourgs et des banlieues.

Inscription obligatoire, entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

musée Jean-Claude Boulard – Carré Plantagenêt 2, rue Claude-Blondeau Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire [{« link »: « https://forms.office.com/e/6pL7zee5HF »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T09:30:00+01:00 – 2023-11-17T17:00:00+01:00

2023-11-18T09:00:00+01:00 – 2023-11-18T17:00:00+01:00

colloque université

© Archives municipales du Mans