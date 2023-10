Mécanique d’une ville – les faubourgs du Mans musée Jean-Claude Boulard – Carré Plantagenêt Le Mans, 21 octobre 2023, Le Mans.

21 octobre 2023 – 5 mai 2024

Comment la ville moderne s’est-elle construite ? Quelles relations s’établissent entre le centre historique et les faubourgs ? Quelle empreinte l’évolution de la société entre la XIXe et le XXe siècle laisse-t-elle sur l’architecture et l’urbanisme ?

L’exposition Mécanique d’une ville interroge le développement de la morphologie des villes du XIXe au XXe siècle. L’histoire et l’architecture des faubourgs du Mans est à ce titre un exemple de construction d’une ville moderne. En effet, l’industrialisation progressive entraine le développement de ville. De nouveaux habitats, des équipements sportifs, de loisirs et de cultes se construisent alors et transforment le paysage urbain. Photographies, documents d’archives, maquettes, vidéos-témoignages, pastilles sonores au ton décalé… permettent de retracer le déploiement du Mans, de la manufacture des tabacs à la piscine des Sablons, de la maison « mancelle » à la Tour Cristal, et dressent ainsi un panorama complet de l’histoire contemporaine et architecturale des faubourgs manceaux.

Comment est-on passé, en l’espace de deux siècles, d’un territoire essentiellement rural à un territoire densément urbanisé ? Comment le périmètre du Mans n’a cessé de s’étendre, au point que les périphéries occupent désormais 74% du territoire manceau actuel ? L’exposition explore les raisons de cette extension urbaine aux XIXe et XXe siècles en s’appuyant sur les recherches menées pendant six ans par le service patrimoine de la Région Pays de la Loire qui a déployé une vaste opération d’inventaire.

musée Jean-Claude Boulard – Carré Plantagenêt 2, rue Claude-Blondeau Le Mans 72000

2023-10-21T10:00:00+02:00 – 2023-10-21T12:30:00+02:00

2024-05-05T14:00:00+02:00 – 2024-05-05T18:00:00+02:00

