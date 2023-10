Cet évènement est passé Trésors et mystères du Moyen-âge, sur les roues de Temi Musée Jean-Claude-Boulard – Carré Plantagenet, Archéologie et Histoire Le Mans Catégories d’Évènement: Le Mans

Sarthe Trésors et mystères du Moyen-âge, sur les roues de Temi Musée Jean-Claude-Boulard – Carré Plantagenet, Archéologie et Histoire Le Mans, 13 mai 2023, Le Mans. Trésors et mystères du Moyen-âge, sur les roues de Temi Samedi 13 mai, 18h00 Musée Jean-Claude-Boulard – Carré Plantagenet, Archéologie et Histoire accès libre – sans réservation Visite guidée par le robot Temi pour percer les mystères du Moyen-âge Musée Jean-Claude-Boulard – Carré Plantagenet, Archéologie et Histoire 2, rue Claude Blondeau, 72000 Le Mans Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire 02 43 47 46 45 http://www.lemans.fr/musees Musée d’archéologie et d’histoire de la ville du Mans. Ouvert en 2009, le musée propose un parcours chronologique de la Préhistoire au Moyen Age pour découvrir le territoire sarthois.

Visites guidées, ateliers, conférences, contes ou visites adaptées permettent à tous de vivre le musée autrement. Tramway T2 Jacobins Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:30:00+02:00

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:30:00+02:00 © Ville du Mans Détails Catégories d’Évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Musée Jean-Claude-Boulard - Carré Plantagenet, Archéologie et Histoire Adresse 2, rue Claude Blondeau, 72000 Le Mans Ville Le Mans Departement Sarthe Lieu Ville Musée Jean-Claude-Boulard - Carré Plantagenet, Archéologie et Histoire Le Mans latitude longitude 48.006948;0.198403

Musée Jean-Claude-Boulard - Carré Plantagenet, Archéologie et Histoire Le Mans Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le mans/