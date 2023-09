Cet évènement est passé Le musée Jean Chouan au fil du temps… – Vente de pain cuit dans le four du musée Musée Jean Chouan Saint-Ouën-des-Toits Catégories d’Évènement: Mayenne

Saint-Ouën-des-Toits Le musée Jean Chouan au fil du temps… – Vente de pain cuit dans le four du musée Musée Jean Chouan Saint-Ouën-des-Toits, 16 septembre 2023, Saint-Ouën-des-Toits. Le musée Jean Chouan au fil du temps… – Vente de pain cuit dans le four du musée 16 et 17 septembre Musée Jean Chouan Entrée libre Au cours des Journées Européennes du Patrimoine, plusieurs fournées de pain seront cuites dans le four du musée.

Dans ce lieu chargé d’histoire présentant la vie paysanne de la fin du XVIIIème siècle, les gestes traditionnels de la cuisson au four à pain seront repris devant les visiteurs.

Les pains seront vendus sur place. Musée Jean Chouan closerie des Poiriers, 53410 Saint-Ouën-des-Toits Saint-Ouën-des-Toits 53410 Mayenne Pays de la Loire 0243377331 Consacré à la Chouannerie et à la révolution, le musée est installé dans la ferme familiale où vécu Jean Cottereau dit Jean Chouan. La demeure évoque la vie quotidienne de ces paysans modestes, faux-sauniers et contre-révolutionnaires. Le visiteur est plongé au coeur de cette période cruciale de l’histoire mayennaise par des panneaux explicatifs et des objets anciens Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: Mayenne, Saint-Ouën-des-Toits

Lieu Musée Jean Chouan Adresse closerie des Poiriers, 53410 Saint-Ouën-des-Toits Ville Saint-Ouën-des-Toits Departement Mayenne

Musée Jean Chouan Saint-Ouën-des-Toits Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-ouen-des-toits/