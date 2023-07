Visite guidée Musée Jean Aicard MUSEE JEAN AICARD Solliès-Ville, 17 septembre 2023, Solliès-Ville.

Visite guidée Musée Jean Aicard
Dimanche 17 septembre, 14h00
MUSEE JEAN AICARD
Entrée libre

Poète romancier et académicien dont l’oeuvre la plus célèbre est » Maurin des Maures « .

Élu à l’Académie française en 1909 au siège de François Coppée. C’est son ami Pierre Loti qui lira son discours de réception.

Jean Aicard à choisis d’habiter dés 1916 à Solliès-Ville et en devient Maire de 1919 à 1921. Né à Toulon le 4 février 1848 d’une famille de vieille souche provençale, il vécut surtout à Paris mais pour se rapprocher de la Provence qui lui manque et séduit par notre petit village, il achète » la petite maison qui semblait se blottir contre l’église » et s’y installe.

Intéressé par la riche histoire de notre commune, il écrit » Forbin de Solliès ou le Testament du Roi René » qu’il fit jouer par la Comédie Française en 1920 sur les ruines du château des seigneurs de Solliès « les Forbin »

Partageant son temps entre la capitale et la Provence, Jean Aicard s’éteint à l’âge de 73 ans.

Sa maison renferme de nombreux souvenirs et objets lui appartenant :

Meubles de style Louis XV et Louis XVI, dont de magnifiques commodes typiquement provençales.

Un buffet Arlésien du XVIIIème.

Des tableaux de peintres provençaux, Gabriel Amoretti, Paulin Bertrand… Rats de cave (bougeoirs) en ferronnerie, fais par Jean Aicard avec des ressorts de sommiers, Des lettres et des photos de ses amis, Mistral, Victor Hugo, ect… Et de la dernière pièce du musée une vue magnifique sur les Maures et sur la mer et ses Iles d’Or.

Contact : 04 94 33 72 02

siet internet : www.solliesville.fr

Contact : 04 94 33 72 02
site internet : www.solliesville.fr
MUSEE JEAN AICARD
place Eugène Silvain
83210 Solliès-Ville

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

