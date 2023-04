Concert Les Voix Animées « Cabinet de Curiosités- Chez Jean Aicard » Musée jean aicard – paulin bertrand, 13 mai 2023, La Garde.

Concert Les Voix Animées « Cabinet de Curiosités- Chez Jean Aicard » Samedi 13 mai, 19h00, 20h00, 21h00, 22h00 Musée jean aicard – paulin bertrand

Dans le cadre de la Nuit des Musées de la Ville de Toulon Pépites musicales et découvertes poétiques dans l’intimité des « curieux » chez Jean Aicard.

De l’orientalisme poétique de Jean Aicard à l’humour malicieux de Jean Nohain dit Jaboune, Les Voix Animées vous présentent, dans une configuration exceptionnellement non polyphonique, un florilège de poésies, mélodies et chansons aux subtiles saveurs méditerranéennes avec comme écrin la maison du célèbre académicien.

Mélodies de Camille Saint-Saëns, Francis Poulenc, Jules Massenet… Textes de Victor Hugo, Jean Nohain, Jean Aicard… Sterenn Boulbin, soprano – Camille Leblond, ténor – Luc Coadou, baryton et direction musicale – Franck Pantin, pianiste.

Musée jean aicard – paulin bertrand le Pouverel 750 Avenue du 8 Mai 1945, La Garde, Var, Provence-Alpes-Côte d’azur La Garde 83130 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur http://www.toulon.com/musee/aicard/bertrand/tabid/216/RemoteModuleID/795/Default.aspx#1794 Maison de l’écrivain académicien Jean Aicard (1848-1921), musée accolé au parc crée par le poète. A voir intérieur : meubles 19ème, peintures de Paulin Bertrand, céramiques de Clément Massier.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T19:20:00+02:00

2023-05-13T22:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:20:00+02:00

©Agence ZOO / Arthur Bonifay