Dédales, au fil des ombres !

(visite à la lampe torche)

Le musée éteint exceptionnelement ses lumières pour vous faire découvrir les œuvres autrement à travers cette visite atypique à la lampe torche ! Arriverez-vous à suivre le fil rouge pour ne pas vous perdre dans les Dédales d’objets singuliers et… non identifiés ? Des volumes aux ombres qui ne vous laisseront pas de marbre !

Trois exposition à découvrir :

Dédales propose une immersion dans la collection de Thierry Coudert (spécialiste de l’art populaire et restaurateur d’objets anciens), qui a chiné plus de 250 objets provenant des cinq continents et de toutes époques !

Infime & infini, Serge Pey/Robert Aupetit réunit dessins sur os et sur papier, bâtons de parole, poésie, silence, sculptures en papier mâché, humanité et animalité.

Sans oublier l’exposition de la collection permanente Sept visages de l’art Naïf avec les artistes Naïfs de la collection !

Visite gratuite ! N’hésitez pas à apporter vos lampes torches, ou à utiliser le flash de votre téléphone

Musée & Jardins Cécile Sabourdy Vicq-sur-Breuilh Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 0555006773 http://www.museejardins-sabourdy.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 55 00 67 76 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@museejardins-sabourdy.fr »}] Musée d’arts Naïf, Brut et Singuliers présentant des artistes hors-normes, parfois méconnus. Le musée aime à présenter régulièrement des incursions contemporainres dans son parcours invitant de jeunes créateurs. Des jardins complètent le parcours de découverte, invitant le visiteur à se détendre, pique-niquer ou simplement observer faune et flore.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:30:00+02:00 – 2023-05-13T22:30:00+02:00

