Une enquête qui ne tient qu’à un fil : les jeunes, passeurs de culture ! (visite animée par les élèves de Vicq-sur-Breuilh) Musée & Jardins Cécile Sabourdy, 13 mai 2023, Vicq-sur-Breuilh.

Une enquête qui ne tient qu’à un fil : les jeunes, passeurs de culture ! (visite animée par les élèves de Vicq-sur-Breuilh) Samedi 13 mai, 19h00 Musée & Jardins Cécile Sabourdy Sur inscription, places limitées !

Une enquête qui ne tient qu’à un fil

« La classe, l’œuvre ! « , ou quand les élèves deviennent des passeurs de culture, le temps d’une soirée !

Visite animée du musée, vue à travers les yeux des élèves de CM1/CM2 de l’école de Vicq-sur-Breuilh qui vous présenteront leur projet « La fabrique des images« .

Gratuit, sur réservation au 05 55 00 67 73, contact@museejardins-sabourdy.fr

Musée & Jardins Cécile Sabourdy Vicq-sur-Breuilh Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 0555006773 http://www.museejardins-sabourdy.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 55 00 67 73 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@museejardins-sabourdy.fr »}] [{« link »: « mailto:contact@museejardins-sabourdy.fr »}] Musée d’arts Naïf, Brut et Singuliers présentant des artistes hors-normes, parfois méconnus. Le musée aime à présenter régulièrement des incursions contemporainres dans son parcours invitant de jeunes créateurs. Des jardins complètent le parcours de découverte, invitant le visiteur à se détendre, pique-niquer ou simplement observer faune et flore.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T20:00:00+02:00

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T20:00:00+02:00

©MJCS 2022