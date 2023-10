Visite du musée gratuite ! Musée & Jardins Cécile Sabourdy Vicq-sur-Breuilh, 13 mai 2023, Vicq-sur-Breuilh.

Visite du musée gratuite ! Samedi 13 mai, 19h00 Musée & Jardins Cécile Sabourdy Réservation conseillée

Visitez les trois expositions du moment en soirée, et c’est gratuit !

Sept visages de l’art Naïf : des univers atypiques d’artistes autodidactes !

Dédales, une collection singulière en Limousin : 250 objets non identifiés !

Infime et infini, Serge Pey et Robert Aupetit : entre chamanisme, poésie et silhouettes en papier maché, un monde magique s’offre à vous !

Visite libre et gratuite

Musée & Jardins Cécile Sabourdy Vicq-sur-Breuilh Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 0555006773 http://www.museejardins-sabourdy.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 55 00 67 76 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@museejardins-sabourdy.fr »}] Musée d’arts Naïf, Brut et Singuliers présentant des artistes hors-normes, parfois méconnus. Le musée aime à présenter régulièrement des incursions contemporainres dans son parcours invitant de jeunes créateurs. Des jardins complètent le parcours de découverte, invitant le visiteur à se détendre, pique-niquer ou simplement observer faune et flore.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

