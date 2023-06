Spectacle « Promenade » AMBRA SENATORE Musée-jardin départemental Bourdelle Égreville, 1 juillet 2023, Égreville.

Spectacle « Promenade » AMBRA SENATORE 1 et 2 juillet Musée-jardin départemental Bourdelle

Spectacle de création in-situ proposant une déambulation dans le jardin par la danse, avec humour, sensibilité et partage.

Renseignements et programme complet : https://emmenezmoi.fr/fr/fiche-evenement/emmenez-moi-egreville

Musée-jardin départemental Bourdelle Hameau du Coudray – 1 rue Dufet-Bourdelle 77620 Égreville Égreville 77620 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 78 50 90 http://www.seine-et-marne.fr Entre 1966 et 1985, Michel Dufet et son épouse Rhodia Dufet-Bourdelle ont réalisé dans leur propriété du Coudray un jardin inspiré à la fois des parcs à la française et des créations Art Déco. Ce jardin-musée départemental sert d'écrin à 57 sculptures en bronze d'Antoine Bourdelle et offre ainsi un cadre coloré et majestueux aux œuvres les plus célèbres du grand sculpteur français : « Héraclès archer », « Le centaure mourant », les bas-reliefs du théâtre des Champs-Élysées, etc. Les sculptures sont présentées à l'air libre dans un jardin de 7000 m² composé de parterres fleuris à bordures de bois, d'arbres et arbustes en rideaux qui structurent l'espace.

Ce jardin a été restauré par Françoise Phiquepal, architecte-paysagiste. Ces travaux ont permis de reproduire la création paysagère conçue et réalisée par Michel Dufet pour créer le contrepoint en plein air du musée Bourdelle de Paris et magnifier ainsi l’art du sculpteur. A6 sortie Nemours puis D225 et D58 / Gare la plus proche Souppes-sur-Loing

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T14:00:00+02:00 – 2023-07-01T14:45:00+02:00

2023-07-02T11:00:00+02:00 – 2023-07-02T12:00:00+02:00

©Philipe Blanchon