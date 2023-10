Cet évènement est passé Visite libre et gratuite du Musée Jacques Guidez Musée jacques guidez d’airvault Airvault Catégories d’Évènement: Airvault

Deux-Sèvres Visite libre et gratuite du Musée Jacques Guidez Musée jacques guidez d’airvault Airvault, 13 mai 2023, Airvault. Visite libre et gratuite du Musée Jacques Guidez Samedi 13 mai, 14h30 Musée jacques guidez d’airvault Le musée accueille une collection importante d’objets ethnographiqus du Poitou. À travers ces objets authentiques et des salles reconstiuées, le viisteur découvrira des aspects de la vie au XIX et au début du XXe siècle.

Visite libre des collections permanentes. Musée jacques guidez d’airvault Abbaye 10, rue de la Gendarmerie, Airvault, Deux Sèvres, Nouvelle-Aquitaine Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 70 84 07 http://www.airvault.fr Situé au cœur du bourg médiéval, le musée d’Airvault est installé dans les murs de l’ancienne abbaye. Les bâtiments conventuels encore en place sont ouverts au public : le logis abbatial qui accueille une collection importante d’objets ethnographiques, la salle du cuvier, la chapelle et les anciennes portes de l’abbaye. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T14:30:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00
©Musée Municipal Jacques Guidez

