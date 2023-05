Soirée Jeux Musée J Guidez 10 rue de la gendarmerie Airvault Catégories d’Évènement: Airvault

Deux-Sèvres Soirée Jeux Musée J Guidez 10 rue de la gendarmerie, 9 juin 2023, Airvault. Airvault,Deux-Sèvres Animation Jeux proposé dans la cour du Musée J. Guidez d’Airvault.

Des jeux de société vous seront proposés. Vous pouvez également apporter vos jeux pour les faire découvrir.

Buvette tenue par l’association « Les Barbouilleurs », repas partagé (chacun apporte un plat salé ou sucré).

