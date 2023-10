Démonstration d’une imprimante 3D et d’une brodeuse numérique par le FabLab de la Palanquée Musée international des Arts modestes (MIAM) Sète, 13 mai 2023, Sète.

Pour tout savoir sur l’imprimante 3D et la brodeuse numérique, un membre de l’équipe du FabLab de La Palanquée sera là pour répondre à toutes vos questions!

Musée international des Arts modestes (MIAM) 23 Quai Maréchal de Lattre de Tassigny, 34200 Sète, Occitanie, France Sète 34200 Hérault Occitanie 04 99 04 76 44 http://www.miam.org https://www.facebook.com/pages/Mus%C3%A9e-International-des-Arts-Modestes/103984836320932?ref=bookmarks;https://twitter.com/mediationmiam Le Musée International des Arts Modestes fondé par les artistes Hervé Di Rosa et Bernard Belluc a ouvert ses portes à Sète en novembre 2000. Le MIAM fait des créations marginales ou périphériques le cœur de sa réflexion et favorise la circulation des regards entre la culture savante et la culture populaire, ouvert sur le monde et ses multiples réalités, il se propose de dépasser les frontières des genres, de traverser les cultures et d’éclairer ces productions modestes trop vite reléguées au second plan mais qui pourtant ont toujours été source d’inspiration pour les artistes. Il peut se définir également comme un lieu de débat et de dialogue, fortement engagé sur des questions de décloisonnement artistique et de diversité culturelle, et souvent tourné vers l’étude des phénomènes de société qui donnent lieu à des expressions artistiques nouvelles. Les collections Le MIAM abrite les collections de ses deux fondateurs. Ce fonds est constitué de milliers d’objets emblématiques de l’art modeste, objets aimés et collectionnés, manufacturés ou artisanaux. Ce sont pour l’essentiel des jouets, des figurines, des gadgets et toutes sortes de « bibelots » qui participent de « l’archéologie de l’enfance » et nous touchent par leur force visuelle. Souvent clinquants et bariolés, ils proviennent des périphéries de l’art brut, de l’art naïf ou de l’art populaire.

