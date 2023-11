Le MIR commémore l’Escalade Musée international de la Réforme Genève, 9 décembre 2023, Genève.

Le MIR commémore l'Escalade 9 et 10 décembre

66 ans après l’adoption officielle de la Réforme, l’indépendance de la république protestante de Genève est sévèrement mise en péril. Nous sommes la nuit du 11 au 12 décembre 1602. À la Corraterie, les troupes de Charles-Emmanuel dressent leurs échelles contre les murailles de la ville. Bientôt, c’est l’Escalade!

Il faut alors la poigne vigoureuse d’une vieille femme et de sa marmite, la présence d’esprit d’un jeune homme lorrain devant la herse de la ville et le sacrifice de 18 Genevois pour venir à bout de l’attaque sournoise du duc de Savoie.

Si l’histoire de l’attaque est aujourd’hui bien connue de toutes et tous et que l’Escalade est célébrée sous différentes forment par la population, il reste toutefois plein de petites anecdotes croustillantes à raconter…

Qui sait par exemple que :

– la Mère Royaume était une réfugiée protestante française

– que la reine d’Angleterre, Elisabeth 1ère lança une collecte pour soutenir Genève au lendemain de l’attaque ?

Ce sont ces histoires et plein d’autres encore que le MIR vous invite à découvrir en famille au cours de deux visites guidées proposées lors du week-end du 9 et 10 décembre.

Bris et dégustation d’une marmite à la fin de la visite.

Marmite en chocolat de l’Escalade