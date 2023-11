Conférence : La Bible dans l’œuvre gravée de Rembrandt Musée international de la Réforme Genève, 5 décembre 2023, Genève.

Conférence : La Bible dans l’œuvre gravée de Rembrandt Mardi 5 décembre, 18h30 Musée international de la Réforme gratuit

Les motifs religieux sont importants dans l’œuvre de Rembrandt. À l’occasion de l’exposition Rembrandt et la Bible organisée au Musée international de la Réforme par le MIR et le Musée d’art et d’histoire de Genève, sa commissaire Bénédicte De Donker raconte comment, pourquoi et pour qui le grand peintre protestant réalise ses gravures bibliques dont un nombre significatif seront visibles sur les cimaises de la Maison Mallet. Ne travaille-t-il que pour les protestants ? Quels sont ses rapports au judaïsme et au catholicisme ? Pourquoi ces petites scènes gravées sont-elles si émouvantes ?

Musée international de la Réforme Cour de Saint-Pierre 10 Genève 1204 Cité Genève +41 22 310 24 31 http://www.musee-reforme.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-international-reforme/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-05T18:30:00+01:00 – 2023-12-05T19:30:00+01:00

2023-12-05T18:30:00+01:00 – 2023-12-05T19:30:00+01:00

Autoportrait de Rembrandt