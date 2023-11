Rembrandt et la Bible – Gravure divine Musée international de la Réforme Genève, 30 novembre 2023, Genève.

Rembrandt et la Bible – Gravure divine 30 novembre 2023 – 17 mars 2024 Musée international de la Réforme Entrée adulte : 13.-, tarif réduit : 8.-, tarif jeunes : 6.-, gratuit jusqu’à 6 ans

Cette collection exceptionnelle réunira 61 estampes du Cabinet des arts graphiques (MAH), 10 du Musée Jenisch et une de la Fondation Krugier. L’exposition, menée par la commissaire de cette exposition, Bénédicte De Donker, suivra l’ordre chronologique de la Bible. Des représentations d’Adam et Ève, d’Abraham et Isaac, de la Nativité ou du Christ à Emmaüs se succéderont dans une mise en scène privilégiant leur observation de détail et plusieurs mises en perspectives.

Jeu d’ombre et de lumière

Conçue par le Studio Tovar avec Simon de Tovar et Alain Batifoulier, la scénographie sera intimiste et inspirante. Les gravures étant de petits formats, ils ont utilisé les agrandissements et la lumière pour mieux entrer dans l’univers des oeuvres. Sobre par sa présentation mais riche en détails, cette exposition promet une immersion dans l’art hollandais du 17e siècle.

Atelier presse

La presse sera de nouveau à l’honneur dans cette exposition : chaque visiteur pourra imprimer lui-même une gravure de l’exposition et l’emporter.

Musée international de la Réforme Cour de Saint-Pierre 10 Genève 1204

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-30T10:00:00+01:00 – 2023-11-30T17:00:00+01:00

2024-03-17T10:00:00+01:00 – 2024-03-17T17:00:00+01:00

Extrait de l’affiche de l’exposition