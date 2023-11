Conférence du MIR : 1523, les disputes de Zurich Musée international de la Réforme Genève Catégorie d’Évènement: Genève Conférence du MIR : 1523, les disputes de Zurich Musée international de la Réforme Genève, 23 novembre 2023, Genève. Conférence du MIR : 1523, les disputes de Zurich Jeudi 23 novembre, 18h30 Musée international de la Réforme Gratuit Le futur Réformateur Ulrich Zwingli rédige 67 thèses pour ce débat qui l’oppose à des délégués de l’Eglise romaine devant 600 spectateurs ! A son terme, le Conseil de Zurich opte pour la Réforme, décision lourde de sens pour la suite des événements. Sur ce modèle, plusieurs disputes sont organisées au cours de la décennie, à Baden, Berne, Genève ou Lausanne, avec des fortunes diverses.

Cinq siècles plus tard, l’historien protestant Pierrick Hildenbrand vient raconter au MIR les coulisses et le déroulement de ces disputes si décisives pour les débuts du protestantisme. Musée international de la Réforme Cour de Saint-Pierre 10 Genève 1204 Cité Genève +41 22 310 24 31 http://www.musee-reforme.ch [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.musee-reforme.ch/selection/timeslotpass?productId=10229048109759 »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-international-reforme/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-23T18:30:00+01:00 – 2023-11-23T20:30:00+01:00

2023-11-23T18:30:00+01:00 – 2023-11-23T20:30:00+01:00 Pierrick Hildenbrand Détails Catégorie d’Évènement: Genève Autres Lieu Musée international de la Réforme Adresse Cour de Saint-Pierre 10 Ville Genève Age min 17 Age max 99 Lieu Ville Musée international de la Réforme Genève latitude longitude 46.201599;6.147939

Musée international de la Réforme Genève https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geneve/