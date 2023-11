Conférence : traduire les évangiles Musée international de la Réforme Genève, 8 novembre 2023, Genève.

Écrivain, éditeur et traducteur français, Frédéric Boyer vient de publier une traduction nouvelle des évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean (Evangiles, Gallimard, 2022). Sur la lancée de la Bible des écrivains dont il a dirigé le chantier et de ses traductions de Shakespeare ou de la Chanson de Rolland, Frédéric Boyer remet en musique et en son une littérature née il y a 2000 ans au carrefour de la Torah, des souvenirs oraux relatifs aux actes et discours d’un jeune Rabbi nommé Jésus et d’un monde traversé par la peur, la magie et la violence, en attente de consolations promises depuis des siècles. A découvrir en présence de Frédéric Boyer qui reviendra sur ses choix en les illustrant de plusieurs lectures.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-08T18:30:00+01:00 – 2023-11-08T20:30:00+01:00

2023-12-02T00:30:00+01:00 – 2023-12-02T01:00:00+01:00

Lundi13/Nicolas Righetti