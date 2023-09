Visite guidée de l’exposition temporaire « Le parfum s’affiche » Musée international de la Parfumerie Grasse, 16 septembre 2023, Grasse.

Visite guidée de l’exposition temporaire « Le parfum s’affiche » Samedi 16 septembre, 14h00, 16h00 Musée international de la Parfumerie Entrée libre, sans réservation dans la limite des places disponibles

Suivez une visitée guidée et olfactive de l’exposition temporaire « Le parfum s’affiche, quand les artistes réinventent la publicité ».

L’exposition présente l’évolution des codes visuels des campagnes publicitaires des maisons de parfumerie sur plus d’un siècle, des illustrations de Jules Chéret et Leonetto Cappiello aux photographies d’Helmut Newton et de Jean-Paul Goude en passant par les films publicitaires réalisés par les plus grands cinéastes à l’instar de Martin Scorsese ou Darrenn Aronofsky.

Musée international de la Parfumerie 2, Boulevard du Jeu de Ballon 06130 Grasse Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 97 05 58 00 http://www.museesdegrasse.com Musée unique au monde qui s’inscrit sur le territoire emblématique de Grasse, berceau de la parfumerie de luxe. Dédié à l’une des activités traditionnelles françaises des plus prestigieuses, le musée est également consacré à la sauvegarde et à la promotion du patrimoine mondial des odeurs, des arômes et des parfums. Il aborde l’histoire du parfum sous tous ses aspects : matières premières, fabrication, industrie, innovation, négoce, design, marketing, usages, et à travers des formes très diverses : objets d’art, arts décoratifs, textiles, témoins archéologiques, pièces uniques ou formes industrielles. Moyen d’accès (route, gare, bus, métro, etc.) : Accès voiture par le boulevard du Jeu de Ballon, parking Honoré Cresp Musée à 5 minutes de la Gare routière située en centre ville Gare ferroviaire et accès au centre ville par la navette Accès handicapés : Oui

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:00:00+02:00

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

Musées de Grasse