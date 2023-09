Visite libre du Musée International de la Parfumerie Musée international de la Parfumerie Grasse, 16 septembre 2023, Grasse.

Visite libre du Musée International de la Parfumerie 16 et 17 septembre Musée international de la Parfumerie Entrée libre

Véritable témoignage de l’histoire internationale de la tradition de l’usage des senteurs, le musée aborde par une approche anthropologique l’histoire des fragrances sous tous ses aspects. Suivant une chronologie historique occidentale – Antiquité, Moyen Âge, périodes moderne et contemporaine, le musée est organisé en cinq parties représentant chacune une période historique et des thématiques contemporaines : l’élégance et le classicisme, la magie et le dynamisme, la frivolité et l’hygiène.

Musée international de la Parfumerie 2, Boulevard du Jeu de Ballon 06130 Grasse Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 97 05 58 00 http://www.museesdegrasse.com Musée unique au monde qui s’inscrit sur le territoire emblématique de Grasse, berceau de la parfumerie de luxe. Dédié à l’une des activités traditionnelles françaises des plus prestigieuses, le musée est également consacré à la sauvegarde et à la promotion du patrimoine mondial des odeurs, des arômes et des parfums. Il aborde l’histoire du parfum sous tous ses aspects : matières premières, fabrication, industrie, innovation, négoce, design, marketing, usages, et à travers des formes très diverses : objets d’art, arts décoratifs, textiles, témoins archéologiques, pièces uniques ou formes industrielles. Moyen d’accès (route, gare, bus, métro, etc.) : Accès voiture par le boulevard du Jeu de Ballon, parking Honoré Cresp Musée à 5 minutes de la Gare routière située en centre ville Gare ferroviaire et accès au centre ville par la navette Accès handicapés : Oui

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Musées de Grasse