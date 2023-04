La classe l’œuvre ! au MIP à Grasse Musée international de la Parfumerie, 13 mai 2023, Grasse.

La classe l’œuvre ! au MIP à Grasse Samedi 13 mai, 19h00 Musée international de la Parfumerie Entrée libre

Connaissez-vous le parfum d’Achille ? Et ce qu’apporte l’indol dans une composition ? Connaissez-vous l’odeur attribuée à Vénus ?

Quand la chimie croise les mythes antiques, le MIP se transforme en petit théâtre grâce aux 6e3 du collège St Hilaire et leurs enseignantes : Patricia Huetz De Lemps et Brigitte Donadini.

Les élèves se sont appropriés les odeurs et le contenu des collections antiques du MIP pour les transmettre au public durant une soirée.

Création théâtrale co-mise en scène avec les comédiens de la Cie BAL.

Dédié à l'une des activités traditionnelles françaises les plus prestigieuses, le Musée international de la Parfumerie est consacré à la sauvegarde et à la promotion du patrimoine international des odeurs arômes et parfums. Il permet aux visiteurs de découvrir l'histoire et l'originalité du métier des industriels et des grandes maisons de parfumerie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

