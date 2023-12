Conférence Data Power Agency Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge Genève, 23 janvier 2024, Genève.

Conférence Data Power Agency Mardi 23 janvier 2024, 18h00 Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge CHF 9.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-23T18:00:00+01:00 – 2024-01-23T20:30:00+01:00

Fin : 2024-01-23T18:00:00+01:00 – 2024-01-23T20:30:00+01:00

Les technologies numériques remodèlent de plus en plus les réponses aux crises humanitaires, soi-disant de manière plus rapide et plus efficace.

Cependant, les populations touchées par ces crises manquent souvent de moyens lorsqu’il s’agit de s’engager dans ces nouvelles solutions numériques. L’enthousiasme technologique impose de nouvelles solutions numériques aux communautés vulnérables. Mais l’inverse est également vrai : l’accès aux technologies numériques est souvent refusé à ces communautés.

Le fossé numérique est une réalité, avec des barrières culturelles ou techniques dans la mise en œuvre ou l’adoption de ces technologies.

Lors de cette conférence (en anglais), nous explorerons le techno-colonialisme, l’accès au numérique et la politique numérique.

Cet événement est conçu pour stimuler votre curiosité à propos des technologies que vous utilisez et plus critique quant à l’impact de ces technologies sur les personnes qui se trouvent de l’autre côté.

Nous n’apporterons pas de réponses, mais nous vous donnerons les moyens de poser davantage de questions.

Âge : à partir de 16 ans

Nombre de places disponibles : 80 (inscription obligatoire)

Quand : 23.11.2023 de 18:00 à 20:30

Avec Alexander Barclay, Cassie Seo et John Bryant

En anglais

Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge Avenue de la Paix 17, 1202 Genève Genève 1209 +41 22 748 95 25 https://www.redcrossmuseum.ch/ [{« type »: « link », « value »: « https://shop.redcrossmuseum.ch/selection/timeslotpass?productId=10229156776768>mStepTracking=true&lang=fr »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-international-croix-rouge-croissant-rouge/

DR