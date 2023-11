Workshop avec l’artiste Marta Revuelta Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge Genève, 5 janvier 2024, Genève.

Workshop avec l’artiste Marta Revuelta Vendredi 5 janvier 2024, 18h30 Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 0.- (inscription obligatoire)

À l’intersection de l’art, de la technologie et des enjeux humanitaires, L’atelier « Synthetic Data », par l’artiste Marta Revuelta et la photographe et designer Dorota Grajewska propose un examen approfondi des implications de la production de médias synthétiques dans notre monde numérique. Il invite à une réflexion critique sur les défis éthiques et sociétaux de la création, utilisation et propagation des images artificielles, en particulier dans des contextes sensibles comme ceux des conflits armés.

La création de jeux de données sera abordée à partir de vidéos authentiques de frappes de drones militaires. Cet atelier est une composante du projet de recherche « Synthetic War », qui explore l’utilisation d’armes autonomes pilotées par l’IA dans les conflits contemporains. L’utilisation de ces séquences vidéo vise à enrichir notre réflexion critique grâce à une analyse approfondie de ces technologies.

Les images de la réalité de la guerre peuvent potentiellement choquer certain·e·x individu·e·x en raison de leur caractère graphique et impactant. Ainsi, nous vous encourageons à réfléchir attentivement à la nature de ces contenus avant de décider de participer à l’atelier.

• âge : à partir de 18 ans

• limité à un maximum de 25 personnes (inscription obligatoire)

Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge Avenue de la Paix 17, 1202 Genève Genève 1209 +41 22 748 95 25 https://www.redcrossmuseum.ch/ [{« type »: « link », « value »: « https://shop.redcrossmuseum.ch/selection/timeslotpass?productId=10229153684663>mStepTracking=true&lang=fr »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-international-croix-rouge-croissant-rouge/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-05T18:30:00+01:00 – 2024-01-05T20:30:00+01:00

Marta Revuelta