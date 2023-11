Dimanche Solidaire ! Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge Genève Catégorie d’Évènement: Genève Dimanche Solidaire ! Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge Genève, 3 décembre 2023, Genève. Dimanche Solidaire ! Dimanche 3 décembre, 10h00 Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge Adulte : CHF 10.-

Enfant (moins de 12 ans) : CHF 0.- Ce dimanche solidaire est l’occasion de passer un moment hivernal ludique à Genève ❄️ • Age : de 3 à 93 ans

• Horaire : 10h – 17h

• Où : Av. de la Paix 17, 1202 Genève Mais qu’est-ce que le Dimanche Solidaire ? C’est tout simple : chaque premier dimanche du mois, profitez de tarifs réduits avec les billets d’entrée à 10.- au lieu de 15.-. C’est également une occasion de faire une bonne action, car l’achat d’un billet équivaut à un billet qui sera offert à la Croix Rouge genevoise ainsi qu’à d’autres partenaires locaux. Ces billets seront ensuite distribués aux bénéficiaires de ces organisations. En participant au Dimanche Solidaire, vous favorisez l’accès à la culture par un geste citoyen, de personne à personne. Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge Avenue de la Paix 17, 1202 Genève Genève 1209 +41 22 748 95 25 https://www.redcrossmuseum.ch/ [{« type »: « link », « value »: « https://shop.redcrossmuseum.ch/selection/timeslotpass?productId=10228577126804>mStepTracking=true&lang=fr »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-international-croix-rouge-croissant-rouge/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Catégorie d'Évènement: Genève

