Débat avec Luis Lema Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge Genève, 23 novembre 2023, Genève.

Débat avec Luis Lema Jeudi 23 novembre, 19h30 Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 0.-

A l’occasion de ce débat organisé par l’Association des Amis du Musée, Luis Lema, grand reporter spécialiste de l’actualité internationale, dialoguera avec Pascal Hufschmid, Directeur général du Musée, afin d’aborder la question du poids des images dans notre compréhension des crises humanitaires contemporaines.

Quelles sont les rôles et les responsabilités des médias et des institutions patrimoniales dans notre compréhension des conflits et de leur mise en images ? Comment éviter les raccourcis et favoriser une compréhension mutuelle plutôt qu’œuvrer à la polarisation croissante de nos sociétés et des opinions publiques ?

Du point de vue d’un média de référence comme Le Temps, Luis Lema abordera la façon dont la presse quotidienne porte la responsabilité d’analyser et de documenter, à un rythme aussi soutenu que contraignant, ce qui se passe aux quatre coins du globe. En contrepoint, Pascal Hufschmid évoquera la façon dont le Musée offre aux publics un espace privilégié pour déconstruire ces enjeux sur le temps long.

A l’heure où la dynamique des conflits et des actualités médiatiques s’emballe, impactant les fondements mêmes de notre vivre ensemble, l’exposition Human.Kind, actuellement présentée au Musée, offre précisément un tel temps de pause pour faire le point et prendre un recul salutaire sur ces enjeux. Cette conférence ouvre un nouveau cycle d’événements placés sous l’égide d’Yves Daccord, Président de l’Association des Amis du Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui assurera la modération des débats.

Entrée libre | Pas de réservation nécessaire

Avec :

Luis Lema – Grand reporter au Quotidien Le Temps

Pascal Hufschmid – Directeur général du Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

Modération :

Yves Daccord – Président de l’Association des Amis du Musée

Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge Avenue de la Paix 17, 1202 Genève Genève 1209 +41 22 748 95 25 https://www.redcrossmuseum.ch/ http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-international-croix-rouge-croissant-rouge/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-23T19:30:00+01:00 – 2023-11-23T20:30:00+01:00

2023-11-23T19:30:00+01:00 – 2023-11-23T20:30:00+01:00

© Ezra Acayan