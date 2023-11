VISITE GUIDÉE AVEC LES COMMISSAIRES | EXPOSITION HUMAN.KIND. Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge Genève Catégorie d’Évènement: Genève VISITE GUIDÉE AVEC LES COMMISSAIRES | EXPOSITION HUMAN.KIND. Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge Genève, 23 novembre 2023, Genève. VISITE GUIDÉE AVEC LES COMMISSAIRES | EXPOSITION HUMAN.KIND. Jeudi 23 novembre, 18h00 Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge CHF 9.- Joignez-vous à nous pour un Afterwork en compagnie des commissaires de l’exposition « Human.Kind ». Cette exposition unique rassemble le travail de 30 photographes du monde entier, soigneusement sélectionnés parmi les 3 000 participants du Prix Pictet depuis sa création en 2008. « Human.Kind » offre une perspective unique sur les grands enjeux de l’action humanitaire à travers le regard de ces photographes. Leurs images ne se contentent pas de refléter l’actualité, elles nous invitent à une réflexion plus profonde sur notre humanité commune. Cette visite guidée permettra de plonger dans les histoires derrière les photographies et de comprendre les motivations et les inspirations qui ont conduit à la création de cette exposition. Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge Avenue de la Paix 17, 1202 Genève Genève 1209 +41 22 748 95 25 https://www.redcrossmuseum.ch/ [{« type »: « link », « value »: « https://shop.redcrossmuseum.ch/selection/timeslotpass?productId=10229141096821>mStepTracking=true&lang=en »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-international-croix-rouge-croissant-rouge/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-23T18:00:00+01:00 – 2023-11-23T20:00:00+01:00

2023-11-23T18:00:00+01:00 – 2023-11-23T20:00:00+01:00 © Luisa Dörr. SENAC Skate Parc, Cochabamba, Bolivie. De la série Imilla (2021). Détails Catégorie d’Évènement: Genève Autres Lieu Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge Adresse Avenue de la Paix 17, 1202 Genève Ville Genève Lieu Ville Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge Genève latitude longitude 46.227299;6.136907

Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge Genève https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geneve/