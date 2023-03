Les artisans d’art subliment le musée de la Chaussure à Romans musée international de la chaussure, 1 avril 2023, Romans-sur-Isère.

Samedi 1er avril de 10h à 18h et Dimanche 2 avril de 11h à 18h au musée de la chaussure, accès gratuit

47 artisans d’art vous attendent dans ce lieu emblématique de Romans. Venez à la rencontre de leurs multiples savoir-faire, découvrez de nouvelles matières, admirez le travail de ces mains pleines de talents.

Leona Rose : artiste connue à l’internationale pour ses fresques jungles colorées et féériques sera présente dans les jardins du musée pour la réalisation d’une grande fresque participative. Faisant écho à l’exposition des tapisseries d’Aubusson, Leona Rose vous invite a partager son univers.

Tapisseries d’Aubusson : inédit à Romans, ce savoir-faire de la Creuse labélisé patrimoine immatériel de l’UNESCO prendra place au Musée de la Chaussure du 25 mars au 9 avril.

Mode durable, c’est possible : Un « univers » autour de la mode durable est organisé par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Drôme, grâce au soutien financier de l’ADEME. « La mode passe, le style reste ». Aujourd’hui, cette fameuse citation d’Yves Saint-Laurent mériterait d’être ajustée : la mode passe certes, mais les impacts environnementaux et sociaux qu’elle provoque s’inscrivent dans le temps. Alimentant notre dévorante envie de nouveauté, les grandes marques internationales de prêt-à-porter proposent chaque jour d’irrésistibles pièces à des prix défiant toute concurrence. Ce phénomène porte un nom : « fast-fashion ».

Venez faire découvrir les savoir-faire et créations des artisanes et artisans, à rebours de la surconsommation : consommez moins, consommez mieux, local et artisanal.

Des animations tout au long de la journée : ateliers et démonstrations, foodtruck et d’autres activités vous attendent.

Inédit, le Samedi 1 avril à 11h et à 14h30 et Dimanche 2 avril à 11h et 14h30. Départ des visites depuis les jardins du musée, durée 1h30, accès gratuit.

Vous rencontrerez, la talentueuse Blanche Abel qui ouvre les portes de son atelier/showroom, création de chapeaux de luxe. Blanche Abel excelle dans ses métiers de modiste et chapelière et vous fera découvrir son univers.

Le Musée de la chaussure vous ouvre ses portes :

Evocation de la fabrication d’une chaussure artisanale avec les Anciens Cadres de la Chaussure (14h à 18h)

Visite-Flash à 11h : 20 minutes de médiation pour découvrir une partie des collections du musée. Gratuit, sur réservation, places limitées.

Atelier enfant à 16h : « Jouons avec les matières », customisation d’une silhouette de chaussure. Gratuit, réservation conseillée, places limitées.

